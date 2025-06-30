94-летний Берни Экклстоун впервые поднялся на подиум

После финиша вчерашнего Гран При Австрии произошло событие, которое, возможно, и не относится к разряду очень важных, но оно по-своему уникальное.

Берни Экклстоун, бывший глава менеджмента Формулы 1, поднялся на подиум на автодроме Red Bull Ring и вручил Ландо Норрису, победителю гонки, медаль от имени президента FIA Мохаммеда бен Сулайема.

Уникальность этого эпизода в том, что на протяжении нескольких десятилетий, когда Экклстоун фактически руководил Формулой 1, он никогда не поднимался на подиум, в том числе и потому, что, как правило, уезжал с трасс в аэропорт, где его ждал его частный самолёт, ещё до финиша гонок. Но на этот раз ему предстояло выполнить особую миссию.

«По-моему, очень здорово, что президент федерации передаёт личные поздравления победителю, – прокомментировал 94-летний Экклстоун. – Поскольку он не смог посетить гонку, проходившую в Австрии, то попросил меня вручить медаль от его имени, и я считаю честью это сделать.

Я также очень рад быть здесь, в Австрии, ведь хотя это может показаться странным, но я вообще впервые был на подиуме почти за 70 лет, что провёл в этом спорте».

Самая первая медаль президента FIA была вручена Максу Ферстаппену по итогам сезона 2022 года, и это было на Гран При Абу-Даби. С тех пор такие медали вручаются гонщикам, отличившимся в разных чемпионатах, которые проходят под эгидой Международной автомобильной федерации, в том числе в Формуле E, чемпионате мира по ралли и по картингу.

Общаясь с журналистами телеканала Sky Sports Берни Экклстоун сказал несколько слов и Ферстаппене, ведь ходят упорные слухи, что четырёхкратный чемпион мира может расстаться с Red Bull Racing и перейти в другую команду.

«Думаю, Макс должен быть там, где ему хорошо, – заявил экс-глава менеджмента Формулы 1. – Где бы он ни выступал, пока он счастлив, он будет выступать на том же уровне, на каком выступает сейчас. Он серьёзный и прямой человек и не станет заниматься всякой ерундой. У него слова не расходятся с делами. И мне бы хотелось видеть, что он останется в Red Bull, хотя, конечно, посмотрим…»

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