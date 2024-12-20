Бинотто: Когда я пришел, команда была заморожена

В интервью Motorsport.com Маттиа Бинотто признал –сделать из Sauber заводскую команду Audi оказалось сложнее, чем он мог предположить.

Маттиа Бинотто: «Когда я пришел, у команды не было не только очков, но стратегии развития. Фактически, она была заморожена. Все планы касались только 2026-го, а я считаю, что команда должна бороться за результат в каждом Гран При. Только в реальной борьбе на трассе можно понять, насколько хорошо ты работаешь, в правильном ли направлении движешься.

Убедившись, что у нас правильные планы на будущее, нам нужно было поднять команду на ноги уже в текущем сезоне. Важно было не только не закончить его с нулем очков, ведь 10-е место с нулем очков или 10-е место с четырьмя очками мало что меняют, а убедиться, что мы выбрали верное направление дальнейшего развития.

Сегодня команда знает, что необходимо для следующего сезона. Надеюсь, мы сможем и дальше развивать нынешнюю машину.

Последние 10 лет в Sauber были посвящены выживанию, без инвестиций и реальных затрат. Всё, что было, в Sauber сохранили, но не развивали. У нас отличная аэродинамическая труба, соответствующая современным требованиям с точки зрения оборудования и структуры. Но хорошая труба – это не только поток воздуха, но и способ измерения данных и аэродинамических характеристик. Речь идет о датчиках, о точности, о корреляции с гоночной трассой, и в этом команда остановилась на месте. Это же касается симулятора. Наличие надлежащего инструмента моделирования сегодня важнее всего. И в этом мы сильно отстаем.

Команде необходимо увеличить штат. Мы считаем, что нужно нанять на работу примерно 350 человек, чтобы быть сопоставимыми по размеру с топ-командой. И это не только инженерный состав, но и производственный, финансовый, кадровый. Наша стратегия – инвестировать в молодых выпускников. Я убежден: это лучшее вложение в наше будущее».

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