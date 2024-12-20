Спарринг-партнер Фьюри: «Если кто и может остановить Усика, то это Тайсон»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Боксер Кевин Лерена помогал Тайсону Фьюри готовиться к обоим поединкам против Александра Усика и верит, что только британец в состоянии остановить украинца.

«Точно могу сказать, что Фьюри стал сильнее, чем в первом лагере. И чувствуется, что стал более взрывным, что даст ему больше опций в бою против Усика. Первый бой был близким до девятого раунда, поэтому нельзя сказать, что в первом тренировочном лагере были большие ошибки и нужно все менять».

«Второй лагерь прошел хорошо, Тайсон усердно тренировался».

«Фьюри знает, что нужно делать в реваншах, хотя Усик тоже представляет, что его ожидает и как победить. Усика еще никто не побеждал, это феноменальный боксер, но если это и может кто-то сделать, то это Фьюри», – считает Лерена.

Бой состоится 21 декабря.

Александр Усик – Тайсон Фьюри 2: каким будет сценарий боя-реванша

sport.ua