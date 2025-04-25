Крис АЛГИЕРИ: «Усик? Он вообще этого не заслужил»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион мира Крис Алгиери высказался о бое-реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«В первую очередь Джозеф Паркер заслужил на поединок с Усиком. Он – бывший чемпион и не имел шанса вернуться. После такого великолепного забега, как Паркер не может получить титульного шанса?

Дюбуа? Он вообще не заслужил боя с Усиком. Даниэль должен был определить с Паркером, кто будет соперником для Александра, но он тогда выпал из боя, да, из-за болезни, всякое бывает. Однако думаю большинству выгодно сделать реванш Дюбуа с Усиком», – сказал Алгиери.

Ранее промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что ведутся переговоры о реванше украинца с Даниэлем Дюбуа. Поединок может состояться в Лондоне на арене Уэмбли.

sport.ua