Мадрид. Шелтон совершил камбэк в поединке против Навоне и дальше сыграет против Меншика, Руне третий раз в сезоне не смог доиграть свой матч

Итоги третьего игрового дня на “Мастерсе” в Мадриде



Мадрид, Испания • 23 апреля – 4 мая • грунт • €9,797,365

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 28) – Нуно Боржеш (Португалия) 6:2, 6:3

Бен Шелтон (США, 12) – Мариано Навоне (Аргентина) 4:6, 7:6(5), 6:3

Андрей Рублев (-, 7) – Гаэль Монфис (Франция) отказ

Брэндон Накашима (США, 31) – Себастьян Офнер (Австрия, PR) 6:3, 7:6(3)

Флавио Коболли (Италия) – Хольгер Руне (Дания, 8) 6:2 отказ

• Комесанья шокировал Фиса, Зверев, Фритц и Рууд легко выиграли свои стартовые матчи

• Бен Шелтон второй раз в этом году победил Мариано Навоне (общий счет их противостояния 3-0 в пользу американца). Шелтон проигрывал 3:5 во втором сете, но не дал сопернику подать на матч. Бен второй год подряд сыграет в третьем круге турнира в Мадриде и встретится там с чехом Якубом Меншиком, которому проиграл в этом сезоне в Окленде (общий счет их противостояния 1-1).

• Хольгер Руне не смог доиграть поединок против Флавио Коболли из-за травмы правого квадрицепса. Датский теннисист, который на прошлой неделе выиграл титул в Барселоне, обыграв в финале Карлоса Алькараса, третий раз в сезоне не смог доиграть свой матч. Коболли в третьем раунде сыграет против американца Брэндона Накашимы.

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