Карлос Алькарас превзошел Новака Джоковича по ключевому показателю на траве: статистика ATP

Анализ ATP выявил один из главных секретов успеха Карлоса Алькараса на травяных кортах – выдающийся уровень игры на приёме.



Согласно официальной статистике, испанец выигрывает 32,56% очков на приёме первой подачи соперника – это лучший показатель в истории профессионального тенниса.

Традиционно травяное покрытие благоприятствует подающим, особенно тем, кто активно играет у сетки. Но Алькарас изменяет привычные представления. Его цифры впечатляют: для сравнения, семикратный чемпион Уимблдона Новак Джокович выигрывает 30,73% очков на приёме первой подачи.

Кроме того, Алькарас лидирует среди действующих игроков по количеству выигранных геймов на приёме на траве – 26,51%. За ним следуют Джокович (25,9%), Алекс де Минор (24,08%) и Давид Гоффен (23,66%).

Если брать все покрытия, то Алькарас идёт вторым по проценту выигранных геймов на приёме (31,52%), уступая только Джоковичу.

Близок к испанцу и его главный соперник – Янник Синнер: у него 28,99% выигранных очков на приёме первой подачи, но более высокий процент на второй (52,2% против 51,2% у Алькараса).

Напомним, Карлос Алькарас уже дважды побеждал на Уимблдоне (2023, 2024) и выигрывал травяной турнир в Queen’s Club. После победы на Roland Garros он начинает травяной сезон с турнира ATP 500 в Лондоне, где в первом круге встретится со своим соотечественником Алехандро Давидовичем Фокиной (Алькарас ведёт 2-0 по личным встречам).



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