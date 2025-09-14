Сан-Паулу. Ракотоманга Раджаона и Тджен обыграли сеяных соперниц и встретятся в дебютном финале в Туре

Результаты полуфинальных матчей на турнире WTA 250 в Бразилии



Сан-Паулу, Бразилия • 8-14 сентября • хард • $275,094

Тиантсоа Ракотоманга Раджаона (Франция) – Рената Сарасуа (Мексика, 5) 6:3, 6:2

Джанис Тджен (Индонезия) – Франческа Джонс (Великобритания, 6) 7:6(0), 6:3

Тиантсоа Ракотоманга Раджаона (№214 WTA) одержала третью победу над теннисисткой, входящей в топ-100 рейтинга. В апреле француженка обыграла Лучию Брондзетти и Жаклин Кристиан в Руане. Ракотоманга Раджаона впервые сыграет в финале турнира WTA.

Джанис Тджен (№130 WTA) в третьем матче на турнире в Сан-Паулу обыграла соперницу, входящую в топ-100. В первом круге индонезийка была сильнее Леолии Жанжан, а в четвертьфинале она победила Александру Эалу. Тджен впервые вышла в финал турнира WTA и стала третьей представительницей своей страны в Открытой Эре, которой это удалось. Ранее в финалах играли Яюк Басуки и Анджелик Виджая.

