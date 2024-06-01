Гаэль Монфис: «У меня есть свои маленькие цели до конца года. Они высокие для меня, но намного меньше, чем у Гаэля помоложе»

Французский теннисист Гаэль Монфис пообщался с прессой после поражения от Лоренцо Музетти во втором круге Ролан Гаррос

«Я уже много лет не играю настолько хорошо, насколько я бы хотел. Конечно, это была тяжелая битва, и он был лучше меня. Я боролся за очки, а он боролся за геймы. Это было действительно трудно. Сегодня я чувствовал себя хорошо в определенные периоды, а в другие — тяжелее, и он усложнял борьбу на розыгрышах. Я играл медленнее, отходил дальше, а он больше не допускал ошибок. Я ничего не могу с этим поделать. Я должен справиться со всем этим. Я пытался, старался, просто физически сегодня это был не лучший Гаэль, но я сделал все, что мог.

Я совсем не волнуюсь. Опять же, я стараюсь быть реалистом. Я стал значительно слабее в физическом аспекте тенниса, но я еще здесь. Мне очень нравится играть. Как я уже говорил, я думаю, что на грунтовом корте я могу попробовать выступить, но, знаете, я не отыграл великолепно. Это невозможно. И так было на протяжении многих лет. Я постараюсь играть хорошо на покрытиях, где я чувствую себя немного более непринужденно, где играют в формате двух сетов, чтобы было легче проявить себя. Для меня это легче, меньше сковывает. Я уже давно не волнуюсь, потому что я просто наслаждаюсь собой. Это круто, потому что я все равно не сдаюсь. Я уже был очень счастлив и удивлен, что мне удалось выиграть свой первый матч, и я был не очень далек от того, чтобы пройти дальше. Он очень хороший игрок на грунте, но я пытался укрепить свою уверенность и пытался наслаждаться игрой.

До конца года у меня есть свои маленькие цели, которых я хочу попытаться достичь, они высоки для меня, но намного меньше, чем у младшего Гаэля. Если я их достигну, это будет замечательно; если нет, то тоже замечательно (улыбается). В краткосрочной перспективе я хотел бы квалифицироваться на Олимпийские игры. Надеюсь, что я уже почти квалифицировался. Я буду счастлив, когда это будет официально. Это моя цель. Это будет круто.

Как ни странно, мне хочется сыграть на травяных кортах, потому что они немного быстрее. Так что я буду играть на траве. Если я попаду в «Квинс» по рейтингу, то поеду туда, если нет, то поеду на Майорку и дальше на Уимблдон. Я давно не играл на Уимблдоне, я бы попробовал сыграть там хорошие матчи. Может получиться что-то хорошее. У меня впереди осталось не так много Уимблдонов.

Конечно, я хочу и после Уимблдона играть хорошо, пока буду готовиться к Олимпиаде, но не будем себя обманывать. Мне нужно время, чтобы подготовиться к игре на грунте, и поэтому я думаю, что поеду и сыграю через неделю, это будет Гамбург или Бостад. До конца сезона я бы хотел сыграть финал на каком-то турнире. В этом году я остановился на полуфинальной стадии. Я собираюсь попробовать сделать это. Хотелось бы закончить год с приличным рейтингом. Надеюсь, что мне удастся выиграть как можно больше матчей и очков, чтобы в конце года иметь хороший рейтинг».

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