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Футбол

Гризманн — о своем будущем в Атлетико: Я намерен остаться

Продолжит носит красно-белую форму

Гризманн - о своем будущем в Атлетико: Я намерен остаться

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Нападающий "Атлетико Мадрид" Антуан Гризманн поделился мыслями касательно своего будущего.

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    "Мне поступали звонки, предложения, но я намерен остаться. Я хочу, чтобы «Атлетико» стал моим последним европейским клубом. Я рад выступать здесь", – приводит cлова Гризманна Mundo Deportivo.

    Напомним, в этом сезоне Гризманн принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач.

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