Connect with us
Футбол

В возрасте 70 лет. Скончался экс-защитник Ливерпуля и Челси

В возрасте 70 лет. Скончался экс-защитник Ливерпуля и Челси

    • Экс-защитник "Ливерпуля" и "Челси" скончался в возрасте 70 лет.

    Вечером 21 июля остановилось сердце тренера "Рексэма" Джоуи Джонса. Об этом сообщил экс-нападающий "Ливерпуля" и наставник "Транмир Роверс" Джон Олдридж.

    "Джоуи Джонс скончался вчера вечером.

    Какой замечательный человек и вдохновляющий защитник, который отдал свое сердце и душу красной футболке и всем клубам, за которые он играл! Наши мысли с семьей Джоуи!

    Я счастливчик, что встречался с ним много раз", – написал Олдридж.

    Джои Джонс выступал за "Ливерпуль" с июля 1975 года по октябрь 1978 года. На его счету 100 сыгранных матчей, в которых забито 3 гола и отдано 3 голевые передачи.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

    • В составе "мерсисайдцев" защитник дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов. Суперкубок УЕФА, Кубок УЕФА и дважды становился обладателем Суперкубка Англии.

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis