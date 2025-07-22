В возрасте 70 лет. Скончался экс-защитник Ливерпуля и Челси

Экс-защитник "Ливерпуля" и "Челси" скончался в возрасте 70 лет.

Вечером 21 июля остановилось сердце тренера "Рексэма" Джоуи Джонса. Об этом сообщил экс-нападающий "Ливерпуля" и наставник "Транмир Роверс" Джон Олдридж.

"Джоуи Джонс скончался вчера вечером.

Какой замечательный человек и вдохновляющий защитник, который отдал свое сердце и душу красной футболке и всем клубам, за которые он играл! Наши мысли с семьей Джоуи!

Я счастливчик, что встречался с ним много раз", – написал Олдридж.