В возрасте 70 лет. Скончался экс-защитник Ливерпуля и Челси

Экс-защитник "Ливерпуля" и "Челси" скончался в возрасте 70 лет.
Вечером 21 июля остановилось сердце тренера "Рексэма" Джоуи Джонса. Об этом сообщил экс-нападающий "Ливерпуля" и наставник "Транмир Роверс" Джон Олдридж.
"Джоуи Джонс скончался вчера вечером.
Какой замечательный человек и вдохновляющий защитник, который отдал свое сердце и душу красной футболке и всем клубам, за которые он играл! Наши мысли с семьей Джоуи!
Я счастливчик, что встречался с ним много раз", – написал Олдридж.
Джои Джонс выступал за "Ливерпуль" с июля 1975 года по октябрь 1978 года. На его счету 100 сыгранных матчей, в которых забито 3 гола и отдано 3 голевые передачи.
В составе "мерсисайдцев" защитник дважды выигрывал Кубок европейских чемпионов. Суперкубок УЕФА, Кубок УЕФА и дважды становился обладателем Суперкубка Англии.