Луческу снова в деле: вскоре Мистер возглавит именитый клуб

Румынский тренер Мирча Луческу принял предложение Бешикташа.

Об этом сообщает iAM SPORT.

По информации источника , бывший наставник Динамо и Шахтера согласился возглавить команду до конца сезона. Недавно кризисный Бешикташ уволил Фернанду Сантуша.

Интересно, что для Мирчи Луческу потенциальное назначение в Бешикташ станет возвращением в клуб. Румын работал с «черными орлами» в период с 2002 по 2004 клуб. Тогда он помог команде выиграть чемпионат, после чего начал свою 12-летнюю эру в донецком «Шахтере». . Напомним, в ноябре прошлого года Луческу подал в отставку с «Динамо». А совсем недавно он пообещал определиться со своим будущим до конца мая.

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