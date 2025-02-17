Между президентами Лиги 1 и LFP растет напряжение из-за кризиса телевизионных прав

Президенты Лиги 1 недавно провели вторую встречу, чтобы обсудить текущий кризис в отношении телевизионных прав и конфликт между Французской футбольной лигой (LFP) и ее вещателем DAZN.

Президент "Реймса" Жан-Пьер Кайо поднял вопрос о возможности отставки с должности председателя совета президентов Лиги 1. А также выразил недовольство утечками информации о ходе переговоров и судебных процессов. Он отметил, что такое поведение подрывает доверие между клубами и затрудняет поиск совместных решений.

"Я раздражен – особенно после того, как было отмечено на максимальной конфиденциальности в связи с судебным процессом – тем, что заявления Насера, адвокатов, Лорана и меня появились на каждом веб-сайте", – сказал президент "Реймса".

К критике Кайо присоединился президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи, который также осудил утечки информации.

Однако президент "Ланса" Джозеф Оугурлян, как сообщается, был не слишком доволен ответом Аль-Хелаифи, добавив: "Он делает отличную работу для тебя, Нассер, а не для нас. Он работает для нас, а не для тебя".

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