Ига Швёнтек – о дисквалификации Янника Синнера: “Я надеюсь, что в будущем такие процессы будут более последовательными и более логичными”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала информацию о дисквалификации лидера мужского тура Янника Синнера за нарушение антидопинговых правил



– Вчера стала известна эта довольно громкая новость о том, что Янник Синнер будет дисквалифицирован на три месяца. Мне интересно, что вы думаете об этом и о том как это дело было решено через мировое соглашение?

– Честно говоря, нет смысла слишком это обдумывать. Я не очень много об этом думала. Каждое дело отличается. Каждая история, безусловно, отличается. Из-за ситуации с Янником или со мной, мы, кроме того, что играем в теннис, еще и известные люди (улыбается)… Каждый смотрит на это с сотни разных углов. Но я просто стараюсь опираться на факты и читать документы. Я верю, что процесс в конце концов прошел честно. Это единственное, что я делаю, потому что я стараюсь не осуждать. Я не говорила с Янником, но я предполагаю, что это, наверное, было тяжелое время, тяжелый процесс. Я прошла через нечто подобное. Я не желаю ни одному игроку, чтобы с ним случались подобные вещи. Надеюсь, он скоро с этим справится и вернется к теннису.

– Когда в WADA объявили, что они подают апелляцию по делу Синнера, вы волновались за свое собственное дело, что они могут снова его открыть?

– Нет. Потому что, как я уже сказала, каждое дело индивидуально. Нет никаких оснований сравнивать и ставить эти два дела рядом друг с другом. Поэтому да, с самого начала все было совсем по-другому. Кроме того, мы предоставили всю документацию очень четко. Мы сделали все, что было нужно, и следовали инструкциям, поэтому у WADA не было возможности и смысла даже для апелляции. Я была довольно уверена, что мое дело завершено, потому что в моем случае это было просто загрязнение. Я нашла его источник. Вот и все.

– Вы сказали, что каждое дело отличается, но вас не раздражает, что ваше имя постоянно упоминается из-за того, как все было решено? Насколько это является стрессом для вас? Можете ли вы не думать об этом? Выглядит почти так, будто люди ставят вас в положение, когда вы должны защищать процесс, который не имеет к вам никакого отношения.

– То есть, раздражает ли вас, что мое имя упоминается вместе с делом Янника? Я думаю, что это именно то, что люди делают. Я также думаю, что СМИ легче описывать эти вещи, когда они ставят их рядом. Я не думаю, что на самом деле существует какое-то влияние или связь, потому что есть очень много разных факторов, разных веществ, разных способов попадания этих вещей в наши тела. Опять же, как и различные решения по делам. Затем различные апелляции и другие юридические моменты… Я думаю, что медиа все это связывают. Вы, люди, связываете это, потому что вам так легче это описывать. Я думаю, что так работает человеческий разум. Так же и болельщики, когда они читают эти вещи, они автоматически связывают друг с другом.

Но это не одно и то же, и это не похожие истории. Поэтому в голове я просто сосредотачиваюсь на себе. И, опять же, я надеюсь, что в будущем такие процессы будут более последовательными и более логичными. Я с самого начала знала, что это загрязнение. Весь период, когда меня отстранили, был для меня чем-то нереальным и непонятным. Но вот так это работает. Я просто сосредотачиваюсь на себе. С этим покончено. Очевидно, что это произошло не более года назад, поэтому, думаю, поэтому вы меня спрашиваете. Но я не против. Надеюсь, в будущем это пройдет, и мы сможем сосредоточиться на чем-то новом.

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