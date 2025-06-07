Элина Свитолина – о предстоящем четвертьфинале Ролан Гаррос против Иги Швёнтек: “Я бы не вышла на корт, если бы не верила, что могу победить”

Элина Свитолина дала флеш-интервью каналу Eurosport перед сегодняшним четвертьфинальным матчем Ролан Гаррос против пятой ракетки мира Иги Швёнтек



– Элина, вы полностью восстановились после поединка с Жасмин Паолини? Как себя чувствуете?

– Пока всё хорошо. Я с нетерпением жду этого матча. Это будет большое испытание для меня, но я готова — как физически, так и морально — к серьёзной битве.

– Вы ещё ни разу не обыгрывали её на грунте. Считаете, сейчас у вас есть шанс?

– Конечно. Я бы не вышла на корт, если бы не верила, что могу победить. Это точно будет непростой матч, мне нужно хорошо сыграть и точно исполнить свой план на игру. Постараюсь показать всё, на что способна.

Поединок между Элиной Свитолиной и Игой Швёнтек пройдет сегодня 3 июня на Центральном корте турнира. Подписывайтесь на наш Telegram-канал – Ukrainian Tennis, чтобы не пропустить главные события матча.



btu.org.ua