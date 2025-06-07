Мика Хаккинен: Ферстаппен никого не боится и не уважает

Макс Ферстаппен получил новую порцию критики в свой адрес после гонки в Барселоне, в которой он намеренно врезался в Джорджа Расселла. Мика Хаккинен, двукратный чемпион мира Формулы 1, считает, что Макс не изменится, поэтому соперникам стоит принять этот факт и искать подходящую стратегию, чтобы одолеть Ферстаппена на трассе.

Мика Хаккинен: «Макс впечатляет своей чистой скоростью и умением контролировать машину. Он отважен, никого не боится и никого не уважает. Когда я это говорю, то не имею в виду эти качества в негативном смысле. Скорее, в этом его преимущество.

У него такой стиль пилотирования. Многим это не нравится, но соперники, если хотят опередить Ферстаппена, должны действовать с умом и найти правильную стратегию. Им не стоит ждать, что Макс изменится.

Сегодня уровень гонщиков очень высокий. Многим по силам выиграть титул, так что конкуренция жёсткая. Современные технологии помогают гонщикам достигать очень высоких уровней. Имея огромную работоспособность, можно стать хорошим гонщиком, но талант или есть, или нет. И сейчас в Формуле 1 выступают несколько исключительных талантов».

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