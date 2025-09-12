В Cadillac устроили Пересу собеседование

Глава TWG Motorsport Дэн Таурисс, отвечающий за проект Cadillac F1, рассказал в эфире Sky Sports F1, что сначала они планировали взять молодого пилота в пару к Валттери Боттасу, но решили устроить собеседование для Серхио Переса – и тот убедил их взять именно его.

Дэн Таурисс: «Мы задавали Серхио обычные вопросы, которые задают на собеседовании при приёме на работу. Хочет ли он снова участвовать в гонках? На каком этапе карьеры он себя видит? К чему стремится? Почему хочет работать именно у нас? Что ему ещё предстоит доказать в своей карьере? И Серхио блестяще справился. Мы ушли очень воодушевлённые его кандидатурой.

До этого мы больше смотрели в сторону более молодых гонщиков, но Перес был великолепен. И этот опыт действительно отличает его от опыта тех, кто ещё не выступал в Формуле 1».

Источник