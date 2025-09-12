Майк ТАЙСОН: «Очень хочу его победы, но этого не произойдет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон сделал прогноз на поединок между Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

«Я хочу, чтобы Теренс Кроуфорд победил, но кажется, что этого не произойдет. Я хотел бы, чтобы это случилось. Альварес – жесткий панчер, он умный боец. Я хочу увидеть их бой», – отметил Майк.

Бой между Кроуфордом и Канело пройдет 13 сентября. Ранее звездный американский боксер Теренс Кроуфорд не согласился с тройкой лидеров рейтинга The Ring.

sport.ua