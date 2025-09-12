Известны даты матчей Кубка Украины, определен стадион для финала ЛЧ и переход Онана в Трабзонспор. Главные новости за 11 сентября

Также читайте дайджест главных новостей в Telegram UA-Football

Определены даты и время матчей 1/16 финала Кубка Украины

Стали известны даты и время проведения матчей 1/16 финала Кубка Украины сезона 2025/2026. Поединки пройдут с 17 по 24 сентября. На этом этапе примут участие 32 клуба, в том числе представители Украины в еврокубках: "Динамо", "Шахтер", "Полесье" и "Александрия". Полное расписание матчей — по ссылке.

В Голливуде снимут фильм о "Шахтере"

Кинолента расскажет историю сезона 2021/22, в котором «горняки» бесплатно потеряли своих легионеров. Этот период стал кульминацией того, что донецкий клуб, несмотря ни на что, продолжил борьбу на мировой арене. Над сценарием работает дуэт претендентов на премию "Оскар" — Пол Тамаси и Эрик Джонсон. Они создали такие фильмы, как "Боец" и "День патриотов". Кристиан Туро и Рен Трелла продюсируют киноленту, а Тамаси, Стюарт Поллак, Дэвид Зальцберг и Энди Реймер будут исполнительными продюсерами.

Футбольная ассоциация Англии выдвинула более 70 обвинений против "Челси"

FA выявила 74 нарушения, которые имели место с 2009 по 2022 год. Среди них: нарушение регламента по работе с агентами, нарушение регламента по работе с посредниками, привлечение третьих сторон к переговорам с игроками.

Большая часть нарушений была в период 2010/11 – 2015/16. У клуба есть время до 19 сентября, чтобы ответить на данные обвинения. Потенциально, "синим" грозит штраф или спортивные санкции в виде снятия очков или трансферного бана.

Луческу в шаге от увольнения из сборной Румынии. Ему уже и нашли замену

Сборная Румынии, которой руководит хорошо нам известный Мирча Луческу, неудачно играет в своей отборочной группе на ЧМ-2026 и после 5 сыгранных матчей имеет в активе всего 7 очков и идет на 3-м месте в своей группе. И после недавнего матча с Кипром (2:2) румынские болельщики и журналисты стали требовать отставки главного тренера. Нашли в Румынии и потенциальную замену Луческу – великого в прошлом местного футболиста Георге Хаджи.

Стало известно, где состоится финал Лиги чемпионов сезона 2026/27

Решающий матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27 примет мадридский стадион "Метрополитано". Об этом сообщает УЕФА. Стадион, который является домашней ареной клуба "Атлетико Мадрид", уже имеет опыт проведения финалов главного еврокубкового турнира. В 2019 году "Метрополитано" принимал финал – "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" (0:2).

Андре Онана официально перешел в "Трабзонспор"

"Трабзонспор" объявил о достижении договоренности с "Манчестер Юнайтед" о переходе голкипера Андре Онана. Об этом турецкий клуб сообщил в своем официальном заявлении. Камерунский вратарь переходит в турецкий клуб на правах бесплатной аренды на сезон 2025/26.

