Янник Синнер: “Я готов даже проиграть несколько матчей, если это поможет мне внести изменения и стать менее предсказуемым на корте”

Итальянский теннисист провел свою заключительную пресс-конференцию на Открытом чемпионате США



Янник Синнер не смог защитить титул на Открытом чемпионате США. В финале итальянец уступил Карлосу Алькарасу, который по результатам турнира завершил 65-и недельное пребывание Синнера на вершине рейтинга ATP.

– Янник, поздравляем с отличным сезоном, хоть результат сегодня не тот, на который вы надеялись. Чем Карлос отличался от того игрока, с которым вы встречались ранее, в частности на Уимблдоне?

– Он очень прибавил. Сегодня он был чище в игре. То, что я делал хорошо в Лондоне, он сделал лучше сегодня – и это дало результат. Он действовал более разнообразно, особенно на подаче, с обеих сторон пробивал очень четко. Надо отдать ему должное – он лучше справился с ситуацией и поднял уровень тогда, когда нужно. Я же горжусь собой и своим сезоном, но сегодня он действительно был лучше.

– Янник, когда вы думаете о том сезоне, которым так гордитесь, какие у вас мысли относительно того, куда может развиться ваше соперничество?

– Карлос сделал многое: он изменил рисунок игры, и это часть его стиля – так, как он играет сейчас. Всё зависит от меня: хочу ли я вносить изменения или нет. Мы будем работать над этим, чтобы быть лучше подготовленными к следующему матчу против него. Сегодня я был слишком предсказуем на корте. Он многое менял, а я играл однообразно. Поэтому для меня важно добавлять новые элементы, готовиться к разным сценариям.

И ещё многое зависит от того, в какой форме ты подходишь к матчу с Карлосом. Одно дело, когда счёт в предыдущих матчах был комфортным, и ты делаешь одно и то же, как я, например, на этом турнире. Я практически не выходил к сетке, не использовал дропшоты. Но против Карлоса нужно выходить из зоны комфорта. Я готов даже проиграть несколько матчей, если это поможет мне внести изменения и стать менее предсказуемым. Думаю, это именно то, что я должен делать, чтобы стать более разносторонним теннисистом. В конце концов, это моя главная цель.

В целом, если говорить о сезоне, то он невероятный: четыре финала турниров Grand Slam, две победы, два поражения в финалах. Это потрясающий результат. Я очень доволен. А теперь будем стараться закончить год максимально сильно.

– Была значительная отсрочка старта финала. Как вы это восприняли?

– Все было нормально. Нам заранее сообщили, что начало может быть в 14:30. Поэтому мы не разминались дважды – все было под контролем.

– Чем матч против Карлоса отличается от поединков с другими соперниками?

– У нас уже есть определенная история, много матчей на разных покрытиях. И он совсем другой теннисист. У него нет слабых мест, как у некоторых других игроков, где можно действовать тактически. С ним все иначе. Думаю, именно наша история особенно интересна, потому что каждый новый матч – это еще одна глава.



– Обычно финалы US Open начинаются при полных трибунах, но сегодня на старте были пустые места. Это не расстроило?

– Если честно, я почти не обращал внимания. Атмосфера была очень шумной. Я видел несколько свободных мест, но не сомневался, что они заполнятся. И так и случилось. Атмосфера была замечательная.

– Насколько вы готовы изменить свои тренировочные подходы, чтобы лучше играть против Алькараса?

– Думаю, это не касается только Карлоса. Это касается меня и моего развития. Сегодня он был чище меня. То, что я сделал хорошо в Лондоне, он использовал против меня здесь. Да, подача у меня не работала. Но надо терпение. Это не так, что уже в Пекине я выйду на корт левшой (улыбается). Нужно время, чтобы вносить изменения. Возможно, они будут небольшими, но это может дать большой эффект.

– Сложно ли вам выходить в финалы, когда вы часто проходите предварительные раунды слишком уверенно и без серьезных проверок другими игроками?

– Думаю, матч против Феликса был полезным, потому что там были непростые моменты, в том числе эмоциональные. Но дело не только в испытаниях. Важно то, как ты строишь игру, чтобы подойти к финалу в правильном состоянии. Я хороший игрок на задней линии, сильный в розыгрышах. Но иногда нужно добавить что-то новое, и это сделает меня еще лучшим теннисистом.

Я планирую изменить несколько моментов на подаче, даже небольшие детали, потому что они могут дать большой результат. Впереди новые матчи, новые вызовы. И еще одно – я больше не №1 в мире. Это добавляет нового ощущения: теперь я снова должен кого-то догонять. Это другая мотивация.



btu.org.ua