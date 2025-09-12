В Имоле ведут переговоры о возвращении в Формулу 1

В мае трасса в Имоле приняла последний по действующему контракту Гран При Эмилии-Романьи. Промоутеры этапа надеялись на подписание нового соглашения, но этого не произошло – в опубликованном календаре на сезон 2026 года нет этапа на автодроме имени Энцо и Дино Феррари.

Однако в Имоле не готовы отказаться от проведения Гран При. Как удалось выяснить PlanertF1, промоутеры этапа ведут переговоры с руководством Формулы 1 о возвращении в календарь в недалёком будущем на условиях ротации с другой европейской гонкой.

Наиболее вероятным кандидатом на ротацию с Имолой называют трассу в Спа, у которой контракт рассчитан до 2031 года, но после 2027-го – на условиях ротации. Если сторонам удастся договориться, то этап в Имоле вернётся в календарь в 2028-м, а затем – в 2030-м.

Однако на данный момент до заключения сделки ещё далеко, поскольку и другие европейские трассы рассчитывают на проведение Гран При на условиях ротации, в том числе Портимао, Хоккенхайм и Барселона.

Источник