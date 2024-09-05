Андреа Кими Антонелли: В Mercedes мне доверяют

Ещё недавно Кими Антонелли говорил, что не уверен в своей готовности к Формуле 1, но в Mercedes организовали для него обширную программу тестов – и сейчас у него нет сомнений, тем более, что контракт на 2025-й уже подтверждён.

Андреа Кими Антонелли: «Что изменилось? С тех пор я отработал большую программу тестов за рулём машин прошлых лет, и почувствовал серьёзный прогресс. Сейчас мне гораздо комфортнее.

Одним из слабых мест были длинные серии кругов, но я значительно улучшил этот показатель. Я освоился с машиной и всеми процедурами, хотя ещё многому должен научиться, что подтвердила авария в первой тренировке в Монце. Но каждый раз, когда я сажусь в машину, я чувствую себя намного лучше.

Машина невероятная. Фантастическая мощность, высокая прижимная сила, отличные тормоза, и множество людей, окружающих вас в боксах – это было невероятно. Я к такому не привык.

Когда появились слухи о переходе в Формулу 1, я не поверил, но я полностью доверяю Mercedes, они доверяют мне, и у их решения есть причина. Моя задача — приложить максимум усилий, узнать как можно больше и быть готовым к 2025 году».

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