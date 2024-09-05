Эмма Наварро – о выходе в полуфинал US Open: “Я довольна тем, что смогла завершить матч в двух сетах”

Американская теннисистка рассказала о победе в четвертьфинале домашнего “мэйджора”

Эмма Наварро в своём четвертьфинальном матче оказалась сильнее испанки Паулы Бадосы.

“Это великолепная победа. Я думаю, что во втором сете всё выглядело не очень хорошо, но я просто старалась быть очень устойчивой и держаться, заставить её сделать ещё один удар. Я чувствовала, что если смогу выиграть несколько длинных розыгрышей и немного надавить на неё, то, возможно, мне удастся завершить матч в двух сетах. Я довольна тем, что смогла это сделать.

Почему после этой победы я поблагодарила своего отца [американский предприниматель и миллиардер Бен Наварро]? Он был моим фаном №1, моей поддержкой №1 всю мою жизнь. Он дал мне и моим братьям и сестре много очень важных уроков, когда мы были юными, которые касаются не только тенниса, но также и просто жизни. Он, безусловно, был сторонником того, чтобы я пыталась достичь чего-то в теннисе, но он всегда говорил, что не хочет, чтобы я фокусировалась только на этом. Поэтому он был сторонником того, чтобы я усердно училась в школе. Знаете, это всегда была семья, школа, а потом теннис.

Если смотреть на всю картину, я думаю, что он сделал очень хорошую работу. Он и его семеро братьев и сестер не росли в достатке. Мой дедушка был тренером по футболу. Ребенком мой отец брался за всевозможную работу, пытаясь заработать копейку. Он очень тяжело работал, чтобы достичь того, где он сейчас. Он передал мне и моим братьям и сестрам много уроков, которые он усвоил на этом пути. Он был большим сторонником того, что тяжелый физический труд закаляет вас и дает вам много уроков. Поэтому я думаю, что это было одной из причин, почему он хотел, чтобы мы, его дети, занимались спортом, в частности теннисом. Он всегда учил нас, что теннис очень важен, но это больше жизненных уроков, которые вы получаете на этом пути, потому что вы учитесь быть сильным и стойким. Да, кажется, я уже не помню, какой был вопрос (смеется)”.

В дебютном для себя полуфинале на уровне Grand Slam Эмма Наварро сыграет против Арины Соболенко.

btu.org.ua