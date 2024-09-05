Пихаленок: Довбик в Рому не зовет. У него все будет хорошо, но не в матче против Динамо

Александр прокомментировал возвращение в сборную и жеребьевку ЛЕ
фото – СК Дніпро-1
Александр Пихаленок надеется, что бывший партнер по "Днепру-1" сможет преодолеть непростой период карьеры.
“Конечно соскучился по сборной. Рад вернуться в расположение национальной команды. Теперь главное проявить себя и пытаться победить в каждом матче. Усталости после клубных матчей сейчас нет, потому что это только начало сезона".
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"Артем Довбик в "Рому" не зовет. Конечно ему нужно время. Новый чемпионат, команда и нужна адаптация. Думаю, у него все будет хорошо, но не в матче против киевского "Динамо". Чуть-чуть с ним поговорили после жеребьевки – почти ничего не обсуждали.
Я смотрел матчи албанцев и чехов на Евро. Они играют в силовой футбол и действуют на контратаках. Очень интересные команды”, – заявил полузащитник.
Пихаленок появлялся в сборной в 12 матчах, включая пять спаррингов.