Пихаленок: Довбик в Рому не зовет. У него все будет хорошо, но не в матче против Динамо

фото – СК Дніпро-1

Александр Пихаленок надеется, что бывший партнер по "Днепру-1" сможет преодолеть непростой период карьеры.

“Конечно соскучился по сборной. Рад вернуться в расположение национальной команды. Теперь главное проявить себя и пытаться победить в каждом матче. Усталости после клубных матчей сейчас нет, потому что это только начало сезона".

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"Артем Довбик в "Рому" не зовет. Конечно ему нужно время. Новый чемпионат, команда и нужна адаптация. Думаю, у него все будет хорошо, но не в матче против киевского "Динамо". Чуть-чуть с ним поговорили после жеребьевки – почти ничего не обсуждали.

Я смотрел матчи албанцев и чехов на Евро. Они играют в силовой футбол и действуют на контратаках. Очень интересные команды”, – заявил полузащитник.