Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Прославленный бывший абсолютный чемпион мира Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой. «Железный Майк» отметил боксера полусредней весовой категории Дэвида Бенавидеса.

«Дэвид Бенавидес – очень недооцененный боксер. Послушайте, я бы боялся драться с ним, если бы был в его дивизионе. Ни у кого нет ни одного шанса против него, это факт», – сказал Майк Тайсон.

Ранее легендарный американский боксер Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, который бил сильнее него. Тайсон отметил силу Джорджа Формана, с которым ни разу не проводил поединок.

sport.ua