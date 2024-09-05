У этапа в Лас-Вегасе появилась гонка поддержки

В этом году этап Формулы 1 в Лас-Вегасе получит гонку поддержки Ferrari Challenge.

Во время дебютного этапа на городской трассе в 2023-м болельщики могли увидеть на трассе только машины Формулы 1. В 2024-м вместе с Формулой 1 в Лас-Вегасе пройдут две гонки кузовной серии Ferrari Challenge – в пятницу и субботу вечером, так что обладатели билетов на Гран При увидят на городской трассе больше событий.

Сильвия Беллот, вице-президент по спортивным и гоночным операциям Гран При Лас-Вегаса: «Добавление гонок поддержки Ferrari Challenge ещё раз демонстрирует нашу приверженность проведению более масштабного и интересного гоночного мероприятия.

В прошлом году мы воплотили в жизнь мечту о гонках в Лас-Вегасе, и теперь можем предложить зрителям в два раза больше гонок по цене одного билета. На трассе и за её пределами мы стремимся предоставить болельщикам незабываемые впечатления».

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