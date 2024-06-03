Что последует за решением Alpine расстаться с Оконом?

Сегодня стало известно, что в конце года Эстебан Окон и Alpine F1 расстанутся – следовательно, и ему предстоит искать новую работу, и в составе заводской команды Renault неизбежно произойдут изменения.

Создаётся впечатление, что это стало реакцией на события, произошедшие в Монако, где Эстебан нарушил инструкции руководства команды, что привело к столкновению с Пьером Гасли и сходу с дистанции.

По сведениям официального сайта чемпионата, ещё перед квалификацией обоих предупредили, что будет применяться командная тактика, и гонщик, который окажется позади, должен будет прикрывать напарника. Более того, перед стартом воскресной гонки им напомнили эти инструкции, однако Окон их проигнорировал.

Гнев Брюно Фамена, руководителя команды, вполне можно понять, однако информированные источники считают, что это лишь стечение обстоятельств, и два события связаны друг с другом только отчасти, потому как перспективы Окона в команде уже давно были под вопросом.

Там знали, что Эстебан ведёт переговоры с другими командами, прежде всего с Haas и с Sauber/Audi, причём в обоих случаях его можно считать одним из реальных претендентов на место в 2025 году.

В четверг на базе в Энстоуне между Фаменом и Оконом состоялся разговор, в ходе которого Эстебан узнал, что в команде не собираются продлевать с ним контракт, и уже на следующий день сделал заявление, о котором мы рассказывали. В том числе, он подтвердил, что выйдет на старт в Канаде.

Из сегодняшнего релиза Alpine явствует, что команда объявит об изменениях в составе на следующий сезон позднее, но можно предположить, что в Энстоуне заинтересованы в продолжении сотрудничества с Пьером Гасли. Обращает на себя внимание и ещё один момент: сразу после заявления о предстоящем завершении сотрудничества с Оконом на сайте команды появился ещё один релиз – посвящённый успешной работе Джека Дуэна, резервного гонщика команды, на симуляторе. Согласитесь, это наводит на определённые размышления…

В Alpine высоко оценивают потенциал австралийца, он нашёл общий язык с коллективом, и если Джек дебютирует в Формуле 1 в следующем году, это станет подтверждением эффективной работы гоночной академии команды.

Впрочем, считается, что в число претендентов на эту вакансию также входит Валттери Боттас, хотя более активный интерес к опытному финну проявляют в Williams и Haas. Кроме того, поговаривают, что Фамен пытается вернуть в Энстоун Карлоса Сайнса, который в 2017-м и 2018-м провёл за рулём машин Renault 25 гонок, но вероятность, что испанца может заинтересовать это предложение, невелика.

При этом в резерве Alpine есть ещё и Мик Шумахер, который в настоящее время выступает за Alpine Endurance Team в чемпионате мира по гонкам на выносливость. В общем, вариантов у заводской команды концерна Renault достаточно много.

Скорее всего, Окон тоже не останется без работы, ведь гонщик он быстрый и опытный, к тому же на его счету уже есть одна победа и три подиума. Хотя у него репутация человека, который вечно умудряется портить отношения с напарниками, вряд ли это станет серьёзной проблемой.

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