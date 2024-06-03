Ролан Гаррос. Рууд победил Фритца и сыграет против Джоковича в четвертьфинале

На Открытом чемпионате Франции определился ещё один участник четвертьфинальной стадии

Париж, Франция • 26 мая — 9 июня • грунт • €22,112,000

Действующий чемпион: Новак Джокович (Сербия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Четвёртый круг

Каспер Рууд (Норвегия, 7) — Тэйлор Фритц (США, 12) 7:6(6), 3:6, 6:4, 6:2

Норвежский теннисист продлил свою беспроигрышную серию на грунте до восьми матчей и третий сезон подряд вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос. Напомним, перед выступлением в Париже Рууд стал чемпионом на турнире ATP 250 в Женеве.

Каспер сыграл в этом году уже 25-й матч на грунтовом покрытии и одержал 21-ю победу.

В следующем раунде норвежец встретится с Новаком Джоковичем, которому уступил в прошлом году в финале Ролан Гаррос. В целом серб ведёт со счётом 5-1 в личных противостояниях с Руудом, однако проиграл в их предыдущей встрече, которая состоялась в апреле на «Мастерсе» в Монте-Карло.

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