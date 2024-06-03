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Футбол

Звездный вингер Атлетик Бильбао может перейти в Барселону

Нико Уильямс заинтересовал испанский клуб

Звездный вингер Атлетик Бильбао может перейти в Барселону

Getty Images/Global Images Ukraine

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    • Барселона летом намерена усилить состав своей команды на будущий сезон.

    По информации издания Sport, приоритетным трансфером для «Барселоны» является вингер «Атлетик Бильбао» Нико Уильямс.

    Представители испанского клуба уже связались с игроком, сообщив ему о намерении выкупить его за 50 миллионов евро. Но футболиста попросили подождать, пока руководство «Барселоны» решит некоторые финансовые вопросы.

    Нико в Ла Лиге в прошлом сезоне забил 5 голов и отдал 12 ассистов в 31 матча.

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