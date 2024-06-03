Звездный вингер Атлетик Бильбао может перейти в Барселону

Нико Уильямс заинтересовал испанский клуб
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Барселона летом намерена усилить состав своей команды на будущий сезон.
По информации издания Sport, приоритетным трансфером для «Барселоны» является вингер «Атлетик Бильбао» Нико Уильямс.
Представители испанского клуба уже связались с игроком, сообщив ему о намерении выкупить его за 50 миллионов евро. Но футболиста попросили подождать, пока руководство «Барселоны» решит некоторые финансовые вопросы.
Нико в Ла Лиге в прошлом сезоне забил 5 голов и отдал 12 ассистов в 31 матча.
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