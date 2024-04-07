Шахтер благодаря дублю Бондаренко обыграл Движение в 23 туре УПЛ

Фото: УПЛ

Донецкий Шахтер праздновал победу над Движением в игре 23 тура Украинской Премьер-Лиги.

Счет во встрече открыл сполна Артем Бондаренко. воспользовался передачей Александра Зубкова. Через восемь минут Артем оформил дубль, умело распорядившись мячом в центре штрафной. На 37 минуте Таллес хорошим ударом поразил дальнюю девятку ворот донецкой команды.

<img title="Шахтер благодаря дублю Бондаренко переиграл Движение в 23 туре УПЛ" src="/wp-content/uploads/2024/04/942cd81ec77b263af8ffb839a064b07d.jpg" alt="Шахтер благодаря турю Бондаренко"

В середине второго тайма Дмитрий Резник парировал удар Остапа Притулы. Впоследствии Зубков сделал счет 3:1 в пользу горняков. С этим счетом завершился поединок.

После сыгранного матча Шахтер набрал 49 очков и удерживает лидерство в чемпионате. Движение прервало серию побед и осталось на 5 месте с 39 баллами.

Чемпионат Украины — УПЛ 2 тур, 7 апреля

Шахтер — Движение 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 — 8 Бондаренко, 2: 0 — 16 Бондаренко, 2:1 — 36 Таллес, 3:1 — 76 Зубков

Шахтер: Потрошитель, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Степаненко (Назарина 87), Зубков (Марлон 78), Бондаренко , Судаков, Кевин (Эгиналду 46, Швед 57), Траоре (Сикан 57). Плюмен (Джурабаев 85), Фёдор (Клавьер 85), Квасница (Рунич 70)

Предупреждение: Кевин 25 — Сыч 11, Дидик 30, Таллес 73

<p Напомним, в первом матче дня Черноморец у большинства выиграл у Александрии. Также Вересс разгромно победил Оболонь.

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