Кучерова не остановить. Он продолжает бить рекорды

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports У Никиты уже 136 (43+93) очков.

В проигранном матче против «Питтсбурга» (4:5) Никита Кучеров отдал три результативные передачи и обновил российский бомбардирский рекорд в регулярных чемпионатах НХЛ. В 76 матчах нынешнего сезона форвард «Тампы» набрал 136 очков, забросив 43 шайбы и отдав 93 передачи. Результат 30-летнего форварда — второй в XXI веке. Больше смог набрать только Коннор Макдэвид, который в прошлом сезоне принял участие в 153 результативных атаках «Эдмонтона». Кучеров все еще может подвинуть канадца, правда, для этого придется набирать более трех с половиной очков за матч.

93 передачи Кучерова — повторение европейского рекорда НХЛ. 42 года назад так же часто ассистировал партнерам Петер Штястны, который на официальном сайте лиги числится представителем Словакии, хотя в те времена республика входила в состав ЧССР. Еще четыре европейца — чех Яромир Ягр и шведы Петер Форсберг, Хенрик Седин и Кент Нильссон — преодолевали отметку в 80 передач.

Кучеров — всего лишь 13-й хоккеист, которому удалось сделать 90 голевых передач за одну регулярку. Больше одного раза юбилейную отметку преодолевали Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орр, Адам Оутс и Джо Торнтон. В нынешнем сезоне Кучеров и Макдэвид могут присоединиться к Гретцки, Лемье и Орру в списке хоккеистов с трехзначным количеством голевых пасов.

Никита сделал 42-й ассистентский рекорд в карьере и сравнялся по этому показателю с Бобби Смитом. Чаще по три передачи за матч делал 31 хоккеист Из действующих игроков лучший результат Имеют Сидни Кросби (8-е место, 63 матча) и Коннор Макдэвид (22-е место, 47), а также не объявлявший о завершении карьеры Никлас Бэкстрем (29-е место, 44). Сотню преодолели только Уэйн Гретцки (224) и Марио Лемье (108), тройку замыкает Пол Коффи (82).

Кучеров, недавно вошедший в топ-150 лучших бомбардиров в истории НХЛ, продолжает подниматься в рейтинге. Во время матча в Питтсбурге Никита обошел Алекса Тэнгэуэя и Айвана Курнуайе и сравнялся с Эриком Линдросом, который, правда, забил на 53 гола больше. Из россиян выше форварда «Тампы» располагаются Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев, Павел Дацюк и Илья Ковальчук. А вот соперник Кучерова по последнему матчу Сидни Кросби сделал очередной шаг к десятке лучших. Отставание капитана «пингвинов» от Фила Эспозито составляет теперь только три балла.

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