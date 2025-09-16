Ювентус – Боруссия Д: прогноз и где смотреть матч ЛЧ

В Турине состоится один из центральных поединков первого тура Лиги чемпионов 2025/26. «Ювентус» примет дортмундскую «Боруссию», и уже по вывеске понятно, что зрителей ждёт напряжённый и зрелищный футбол. Обе команды стартовали в своих чемпионатах удачно и подходят к матчу в хорошей форме. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало игры – 16 сентября в 22:00 по киевскому времениЭксклюзивные права на показ Лиги чемпионов в Украине принадлежат платформе MEGOGO. Все матчи можно смотреть в прямом эфире, а также в записи на любом устройстве: от телевизора до смартфона.

Ювентус

Туринцы начали сезон в Серии А максимально уверенно — три победы в трёх матчах. Сначала «Юве» дома разобрался с «Пармой» (2:0), затем на выезде с трудом одолел «Дженоа» (1:0). Самая яркая игра получилась против «Интера»: подопечные Массимилиано Аллегри уступали 2:3 до 82-й минуты, но в итоге вырвали победу 4:3. Команда на эмоциональном подъёме, однако сохраняются сомнения, выдержит ли она одновременно борьбу в чемпионате и в Лиге чемпионов. В матче с «Боруссией» точно не сыграют Милик и Жегрова, под вопросом участие Консейсау и Миретти.

Боруссия Дортмунд

У «шмелей» привычная нестабильность. В Бундеслиге они набрали семь очков в трёх турах, но каждую игру проводят по-разному. В первом матче обыгрывали «Санкт-Паули» в гостях 3:1, но в концовке упустили победу — 3:3. Затем уверенно разобрались дома с «Унионом» (3:0) и на выезде с «Хайденхаймом» (2:0). В атаке в форме находится Гирасси, оформивший четыре гола в трёх турах. Но кадровые проблемы остаются серьёзными: Нико Ковач не сможет рассчитывать сразу на девять игроков, что может сказаться на тактической гибкости.

Личные встречи

История противостояний этих клубов насчитывает немало ярких эпизодов. Чаще побеждал «Ювентус» — в том числе в товарищеском матче месяц назад, где туринцы выиграли 2:1. Однако главный успех остался за «Боруссией»: в финале Лиги чемпионов 1997 года дортмундцы сенсационно обыграли «Юве» со счётом 3:1 и завоевали титул.

Прогноз

Букмекеры считают хозяев поля небольшими фаворитами, но матч обещает быть максимально напряжённым. Обе команды в тонусе, у каждой есть сильные атакующие линии и опытные игроки. Наиболее перспективным вариантом выглядит ставка на обмен голами — коэффициент на это событие составляет 1,74.

Напомним, мы также писали о том, где смотреть матчи Лиги чемпионов, если вы за границей.