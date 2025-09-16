Где смотреть Лигу чемпионов онлайн, если Вы за границей

Украинские клубы в этом сезоне Лиги чемпионов не сыграют, но турнир всё равно обещает быть захватывающим. На поле выйдут топовые команды Европы, и болельщики по всему миру ждут громких противостояний. Даже если вы оказались в другой стране, возможности посмотреть матчи остаются — УЕФА заключил партнёрства с десятками телеканалов и онлайн-сервисов. Главное — знать, где искать трансляцию в нужном регионе. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Где смотреть Лигу Чемпионов в Украине

В Украине болельщики могут официально следить за матчами Лиги чемпионов сезона 2025/26 на платформе Megogo, которая получила эксклюзивные права на показ турнира. Сервис транслирует все игры в прямом эфире, а также предоставляет записи и лучшие моменты для удобного просмотра. Подписчики могут смотреть трансляции как на телевизоре, так и на смартфоне или ноутбуке, что особенно удобно для тех, кто часто в дороге. Кроме того, Megogo предлагает комментаторскую команду с украинской аналитикой и доступ к дополнительному футбольному контенту, что делает просмотр Лиги чемпионов максимально комфортным и привычным для зрителей в стране.

Европа: онлайн-платформы и телеканалы

Для зрителей из Европы список трансляторов впечатляет. В Германии доступ к матчам открыт через DAZN и ZDF, во Франции главные права принадлежат Canal+. В Испании за трансляции отвечает Telefonica, а в Италии — Sky и Amazon Prime (лучшие моменты).

В Польше смотреть Лигу чемпионов можно через Canal+, в Чехии и Словакии — через TV Nova, в Австрии и Лихтенштейне — через Sky Austria и DAZN. В Великобритании основным партнёром УЕФА стала сеть TNT Sports, а лучшие моменты публикует BBC.

В Молдове трансляции идут через Setanta и Jurnal TV, а в Грузии доступ открывают Setanta и Silknet.

Америка: от Paramount+ до ESPN

В США болельщики могут смотреть Лигу чемпионов на Paramount+ и TUDN. Для жителей Канады доступ обеспечен через DAZN, а в Мексике главные трансляторы — Max и Caliente TV. В Бразилии матчи показывают TNT Sports и SBT, а в других странах Южной Америки (кроме Бразилии) правообладателем является ESPN. Центральная Америка также подключена к ESPN, а жители Карибского бассейна могут следить за турниром через CPSL, Flow Sports и SportsMax.

Азия и Тихоокеанский регион

В Азии трансляции распределены между несколькими крупными сетями. В Индии, Пакистане и Бангладеш матчи доступны на Sony и TAPMAD. В Китае трансляции ведёт сервис iQIYI, а в Японии права принадлежат WOWOW, Fuji TV и NTV (частично — только для клипов). Жители Юго-Восточной Азии могут смотреть ЛЧ через beIN: это касается Вьетнама, Лаоса, Малайзии, Камбоджи и Таиланда. В Австралии матчи показывает Stan Sport, а в Новой Зеландии — DAZN. Для болельщиков на островах Океании предусмотрен Digicel.

Африка и Ближний Восток

В странах Ближнего Востока и Северной Африки главным транслятором стала сеть beIN. В странах Тропической Африки зрители могут подключаться к SuperSport, New World TV и Canal+. Таким образом, даже находясь вдали от дома, болельщики могут быть уверены, что доступ к матчам обеспечен. Важно лишь знать, какая именно сеть работает в вашей стране или регионе.

Где смотреть, если вы в пути

УЕФА предусмотрел даже вариант для тех, кто путешествует. Трансляции доступны на борту самолётов и морских судов через сервис Sport24. Это решение позволяет болельщикам не пропустить важные матчи, даже если они находятся в дороге.

Возможность есть

Новый сезон Лиги чемпионов 2025/26 обещает подарить массу эмоций. Независимо от того, где вы находитесь — в Европе, Америке, Азии или Африке — у вас есть возможность следить за любимыми командами. Трансляции доступны через десятки каналов и платформ, так что зрители по всему миру смогут насладиться главными матчами сезона.

