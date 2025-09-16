Формула 1 и FIA назвали шесть трасс, на которых в сезоне 2026 года пройдут этапы с субботним спринтом.

Два первых этапа были ожидаемы – третий год подряд уик-энды в Шанхае и Майами будут включать в себя субботний спринт.

Позже, впервые после появления этого формата в 2021-м, этап с субботним спринтом пройдёт в Сильверстоуне, а Монреаль, Зандфорт и Сингапур примут уик-энды со спринтом впервые.

Шесть этапов с субботним спринтом в 2026-м

Дата Страна Этап 13-15/03 Китай Шанхай 01-03/05 США Майами 22-24/05 Канада Монреаль 03-05/07 Великобритания Сильверстоун 21-23/08 Нидерланды Зандфорт 09-11/10 Сингапур Сингапур

Мохаммед Бен Сулайем, президент FIA: «С каждым годом уик-энды с субботним спринтом привлекают всё больший интерес, обеспечивая интенсивную борьбу на трассе и дополнительные развлечения для болельщиков по всему миру. В преддверии знакового сезона 2026 года, в котором будут представлены машины нового поколения и новый регламент, я рад видеть, что этот формат развивается в соответствии с нашими амбициями.

Включение в этот список новых трасс, наряду с возвращением любимых старых, отражает неизменный энтузиазм промоутеров, команд и болельщиков. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с FOM, командами, нашими официальными лицами и гонщиками, чтобы формат спринта способствовал улучшению чемпионата».

Стефано Доменикали, исполнительный директор Формулы 1: «С появлением в 2021-м формат уик-энов со спринтом становится всё популярнее. Благодаря четырем соревновательным сессиям вместо двух в традиционный уик-энд, такие этапы предлагают больше действий каждый день для наших болельщиков, телевизионных партнеров и промоутеров, что приводит к увеличению посещаемости и зрительской аудитории.

Сезон 2026 года ознаменует собой начало новой эры правил, поэтому появление трех новых мест проведения спринтов только добавит драматизма на трассе. Я хочу поблагодарить FIA, всех промоутеров, наших партнеров, маршалов, волонтеров и местные спортивные клубы. Все мы с нетерпением ждём возможности подарить нашим болельщикам еще больше невероятных гонок и эмоций в сезоне 2026 года».

