Тото Вольф о программе подготовки Кими Антонелли

Когда в Williams после увольнения Логана Сарджента образовалась вакансия, в Mercedes не решились посадить за руль будущего дебютанта Андреа Кими Антонелли. Тото Вольфф объяснил это тем, что хочет повторить с молодым итальянцем программу, по которой в своё время готовился к дебюту Льюис Хэмилтон.

Тото Вольфф: «Если взглянуть на план работы Льюиса в те времена, станет ясно – нужно провести достаточно тестов, чтобы подготовиться не только к пилотированию, но и к другим аспектам гоночного уик-энда.

Оценив возможности Williams, мы решили оставить Кими у нас и продолжить его программу. Он проведёт первую тренировку в Мехико, послесезонные тесты в Абу-Даби, а потом будем двигаться дальше.

У Антонелли настоящий природный талант. У него есть качества, которые нельзя воспитать. Гораздо легче убрать лишнюю агрессию, чем сделать гонщика быстрее.

В данном случае наша задача — попытаться помочь, настроить Кими на то, что не стоит максимально атаковать на каждом круге, поговорить с ним о разнице между тренировками и квалификацией».

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