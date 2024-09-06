Справились и без Месси. Аргентина – Чили 3:0. Видео голов и обзор матча

Отличное выступление “альбиселесте”
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Сборная Аргентины одержала уверенную победу в родных стенах над национальной командой Чили в рамках южноамериканского отбора на чемпионат мира-2026.
Счёт в матче на 48-й минуте открыл Алексис Макаллистер. К концовке встречи ворота гостей также распечатали Хулиан Альварес и Паоло Дибала.
10-го сентября аргентинцы сыграют на выезде с Колумбией, а чилийцы проведут домашний поединок против Боливии.
06.09.2024. Квалификация на ЧМ-2026.
Буэнос-Айрес. Стадион "Монументаль"
Аргентина – Чили 3:0
Голы: Макаллистер 48, Альварес 84, Дибала 90+1