«Он свой пик явно прошел». Сенченко сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Экс-чемпион мира WBA Вячеслав Сенченко сделал прогноз на реванш между Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) и объединенным чемпионом в хевивейте Александром Усиком (22-0, 14 КО).

«Яркий первый бой был, конкурентный и напряженный. У Фьюри были хорошие моменты, но в то же время Усик был в шаге от досрочной победы. По поводу реванша я сомневаюсь, что Тайсон наберет оптимальную форму. Думаю, что второе его поражение будет более односторонним и Усик победит досрочно. Возможно, на этом карьера британца подойдет к концу. Он свой пик явно прошел», – сказал Сенченко.

Реванш Усик – Фьюри назначен на декабрь. Тайсон был почти нокаутирован в девятом раунде первого боя, но уступил раздельным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua