Сильные стороны Дюбуа перед боем с Усиком

Сегодня ночью на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится долгожданный реванш между 38-летним украинским чемпионом Александром Усиком (WBA, WBC, WBO, IBO) и 27-летним обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа. Это третий бой Усика за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе — и, возможно, самый непредсказуемый.

Редакция euro.com.ua, по материалам источника, выделила четыре ключевых фактора, которые могут сыграть решающую роль в пользу британца. Усику определённо стоит держать их в уме.

Молодость — важное оружие

Даниэль Дюбуа на 11 лет моложе Усика. Это не просто разница в возрасте, а противостояние двух поколений супертяжеловесов. 27 лет — не самый зрелый возраст для бойца в этой категории, где пик карьеры часто приходится на 30+. Но у молодости есть свои преимущества.

Дюбуа агрессивен, заряжен, и в каждом фейс-оффе демонстрирует желание побеждать. Его вызывающее поведение может говорить о моральной перегрузке, но в то же время — о готовности захватить инициативу с первых секунд боя. В поединке против Джошуа именно такой напор стал ключевым.

Высокая мотивация

После двух болезненных поражений — от Джо Джойса и Александра Усика — в адрес Дюбуа звучало много критики. Его обвиняли в моральной слабости. Однако боец вернулся и одержал три досрочные победы подряд, нокаутировав Джаррелла Миллера, Филипа Хрговича и Энтони Джошуа.

Этот отрезок вернул ему уверенность и показал рост зрелости. Особенно это было заметно в бою против Джошуа, где Дюбуа выглядел спокойно и хладнокровно. Он научился контролировать эмоции и работать под давлением. Это качество может оказаться решающим в бою против техничного Усика.

Работа по корпусу

Да, в первом бою против Усика Дюбуа нанёс спорный удар ниже пояса, который вызвал много обсуждений. Но за этой ситуацией скрывается стратегическая особенность: он активно атакует корпус соперника.

Особенно часто Дюбуа пробивает в живот, когда против него бойцы меньшего роста — такие как Міллер или Усик. Он сближается, вешает вес, «давит» на тело. Именно такой подход может создать Усику массу проблем, особенно если тот не успеет адаптироваться в первых раундах.

Ударная мощь

Сила удара Дюбуа — один из его главных козырей. По мнению экспертов, он бьёт даже сильнее, чем Джошуа и, возможно, Фьюри. И в супертяжелом весе одного удара иногда достаточно, чтобы кардинально изменить ход поединка.

Дюбуа будет настаивать на разменах, навязывать среднюю дистанцию и работать не только по голове, но и по корпусу. Он опасен аперкотами и боковыми, и даже защитные действия Усика не гарантируют ему полного контроля. Один точный удар — и всё может решиться в секунду.

По очкам британцу будет тяжело обыграть Усика. Но если ему удастся зацепить украинца в первых раундах или отправить в нокдаун, сценарий боя может резко измениться. И чем дольше поединок, тем больше будет уставать Усик, а молодость и взрывная сила Дюбуа сыграют свою роль.

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