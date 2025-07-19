Ястремская – Буассон: прогноз на полуфинал WTA

19 июля, на грунтовых кортах Гамбурга состоится интересное противостояние между украинкой Даяной Ястремской и француженкой Лоис Буассон. Поединок в рамках 1/2 финала турнира категории WTA 250 стартует не ранее 16:30 по киевскому времени. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Состояние Даяны Ястремской

Хотя текущий грунтовый сезон не принес Ястремской громких результатов, на турнире в Гамбурге она показывает стабильную игру и уже находится в одном шаге от финала. После вылета Елены Александровой, украинка стала самой высокорейтинговой участницей, а значит — одной из главных претенденток на титул.

На пути к полуфиналу Ястремская уверенно прошла трех соперниц. В первом раунде она обыграла немку Юле Нимайер (6:4, 6:3), затем легко справилась с француженкой Диан Парри (6:1, 6:4). Наибольшие трудности возникли в матче против венгерки Далмы Гальфи, где Даяне пришлось сыграть три сета — 7:6, 3:6, 6:2.

Подача Ястремской постепенно улучшается: если в первых матчах процент попаданий первой подачи был около 55%, то в третьем он вырос до 60%. Это может сыграть немаловажную роль в полуфинальной встрече.

Что известно о Лоис Буассон

Француженка Лоис Буассон запомнилась широкой публике благодаря сенсационному проходу в полуфинал на «Ролан Гаррос», где уступила Коко Гофф. Её уверенная игра на грунте делает её крайне опасной соперницей для любого оппонента.

В Гамбурге Буассон начала турнир с лёгкой победы над австрийкой Грабер (6:1, 6:3), затем провела затяжной трёхсетовик с немкой Корпач (6:4, 6:7, 6:4) и уверенно выиграла четвертьфинал у болгарки Томовой (6:3, 6:3). Несмотря на статус андердога, Лоис демонстрирует отличную форму и психологическую устойчивость.

Правда, у 22-летней теннисистки было чуть меньше времени на восстановление перед полуфиналом. Насколько это скажется на её физическом состоянии — покажет матч.

Прогноз на матч

До этого поединка теннисистки не встречались. По котировкам аналитиков, Ястремская является умеренным фаворитом, однако Буассон вполне способна воспользоваться ошибками украинки и навязать борьбу. Учитывая силу обеих спортсменок и мотивацию, встреча вряд ли завершится быстро.

Ставка на тотал больше 20,5 геймов выглядит логичной. В борьбе за титул это может быть самый напряжённый матч турнира.

Напомним, мы также писали о том, что Стародубцева стартует в квалификационной сетке