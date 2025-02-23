Костюк и Калинина могут сыграть друг с другом, сестры Колб и Стародубцева выступят в парном разряде: результаты жеребьевки турнира в Мериде

На турнире WTA 500 в Мексике состоялась жеребьевка основной сетки в одиночном и парном разрядах



Мерида, Мексика • 24 февраля – 2 марта • хард • $1,064,510

Действующая чемпионка: Зейнеп Сонмез (Турция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

В одиночном разряде турнира Украину представят Марта Костюк и Ангелина Калинина. Обе украинки в стартовом раунде сыграют против победительниц квалификации. Отметим, что в случае успеха в первом круге, Костюк и Калинина проведут очный поединок за место в четвертьфинале.

Напомним, что вчера в финал отборочного турнира прошла еще одна представительница нашей страны – Юлия Стародубцева.

В парном турнире в Мериде сыграют три украинские теннисистки. Сестры Надя и Марина Колб встретятся с американской парой Хейли Джавара/Далайна Хьюитт, а Юлия Стародубцева вместе с Ребеккой Шрамковой из Словакии начнут турнир поединком против тандема Катажина Питер/Майяр Шериф (Польша/Египет).

btu.org.ua