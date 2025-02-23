Тренер Сан-Антонио Попович не вернется до конца сезона

Продолжение карьеры легендарного коуча остается под вопросом

Главный тренер Сан-Антонио Грегг Попович не сможет вернуться до конца нынешнего сезона.

Легендарный коуч продолжает восстанавливаться после инсульта, который перенес в ноябре. Сообщается, что продолжение карьеры в НБА для 76-летнего тренера остается под вопросом.

При этом, Попович постоянно контактирует с командой. В частности, наставник тесно общался с Виктором Вембаньямой в течение нескольких дней после того, как у француза обнаружили тромбоз глубоких вен в правом плече и он завершил сезон.

Грегг Попович возглавляет Сан-Антонио с 1996 года. Вместе с клубом Попович 5 раз становился чемпионом НБА (1999, 2003, 2005, 2007, 2014) и трижды признавался тренером года в Лиге (2003, 2012, 2014). С 2017 по 2021 год Грегг Попович также работал главным тренером сборной США.

В 2023 году Попович подписал с Сан-Антонио новый пятилетний контракт, согласно которому заработает в общей сложности 80 миллионов евро.

Сан-Антонио занимает 12-ю строчку турнирной таблицы Западной Конференции. Сперс в следующем матче сыграют против Нью-Орлеана 24 февраля.

Источник