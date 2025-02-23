Защитник "Ливерпуля" рассказал об ожиданиях от матча с "Манчестер Сити".

Эндрю Робертсон похвалил футболистов "горожан" и заметил, что "Этихад" – сложный стадион для "Ливерпуля"

"С тех пор, как я здесь, наши результаты там, насколько я помню, не очень хороши, может быть, у нас было несколько ничьих и тому подобное. Это всегда было непростым местом для нас. У них есть несколько фантастических игроков. Ладно, у них, возможно, тяжелый сезон, но я думаю, что на прошлых выходных против "Ньюкасла" они показали, что все еще могут громить команды и все такое", – сказал Робертсон.

Шотландский футболист заметил, что "Ливерпулю" нужно находиться в лучшей форме и быть готовыми к любому развитию событий. В том числе и футболистам со скамейки запасных.

"Мы должны быть в лучшей форме, это единственный способ сделать это. И если мы будем в лучшей форме, то, как мы считаем, мы сможем создать проблемы любой команде. Но это будет сложно. Нам нужно восстановиться, отдохнуть как можно больше, потому что график был плотным, но мы будем готовы выйти в воскресенье. Вся команда должна быть готова, — не устает повторять менеджер, — ребята на скамейке запасных должны быть готовы оказать влияние", – заметил Робертсон.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок "Манчестер Сити" с "Ливерпулем" состоится 23 февраля и начнётся в 18:30 по киевскому времени.

www.ua-football.com