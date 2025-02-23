Йоса Ферстаппена тревожит конкурентоспособность Red Bull

Йос Ферстаппен не скрывает тревоги по поводу уровня конкурентоспособности Red Bull Racing в ближайшие годы, ведь пока неясно, насколько быстрой будет RB21, новая машина этой команды. Впервые её покажут в Бахрейне на следующей неделе перед началом предсезонных тестов.

В прошлом году Максу Ферстаппену удалось в четвёртый раз подряд выиграть титул, хотя сезон для него складывался не особо гладко, а вот Кубок конструкторов завоевала McLaren. Более того, Red Bull Racing оказалась только третьей, довольно много очков уступив и Ferrari.

Разумеется, отец четырёхкратного чемпиона мира хорошо понимает, с чем связаны трудности команды из Милтон-Кинса, и это не может его не волновать.

«Мы не знаем, чем занимаются другие команды. На следующей неделе все приступят к тестам, и тогда картина станет понятнее, хотя и не до конца, – поделился Ферстаппен-старший в интервью RaceXpress. – В общем, остаётся лишь ждать и надеяться, что в Red Bull построили хорошую машину, ведь для Макса это невероятно важно.

Они по-прежнему в состоянии это сделать и сейчас, когда в команду пришли новые люди? Ведь это относится и к следующему, 2026 году, когда изменится вообще всё. Если не удастся, то предстоит поволноваться и за последующие годы. В общем, мы настроены оптимистично, но хочется видеть, что команда прогрессирует».

Кстати, самого Йоса можно поздравить с очередной победой в ралли: вчера вместе со штурманом Рено Жамулем он выиграл первый этап чемпионата Бельгии, выступая за рулём Skoda Fabia за команду Verstappen.com Racing.

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