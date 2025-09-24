Как в Audi отказались от Формулы 1, а потом передумали

В следующем году Audi выставит заводскую команду в Формулу 1, которая сейчас активно строится на базе Sauber. Председатель совета директоров Audi Гернот Дёльнер признался, что сначала холодно воспринял эту идею, но потом оценил её перспективы.

Гернот Дёльнер: «Поначалу я был скептически настроен по отношению к Формуле 1, но когда я пришёл в Audi и первые детали были улажены, у нас появилось время по-настоящему проанализировать своё положение. И команда убедила меня, что Формула 1 – это верное направление.

В Формуле 1 есть два пути: либо ты делаешь всё правильно, либо оказываешься позади. Поэтому мы решили ускорить процесс и полностью взять Sauber под свой контроль. Мы привлекли катарскую компанию в качестве партнёра и создали команду с Маттиа Бинотто в роли руководителя проекта, и с Джонатаном Уитли в роли руководителя команды. Это два выдающихся специалиста в мире Формулы 1.

К моему приходу кандидатура Нико Хюлкенберга уже была одобрена, но мы проявили смелость и взяли молодого гонщика. И я думаю, что в лице Габриэля Бортолето мы выбрали лучшего новичка, сочетающего выдающийся талант с огромным трудолюбием.

В следующего году Формулу 1 ждут самые масштабные перемены в регламенте за всю историю. Появится совершенно новая силовая установка, совершенно новые правила для шасси. Сейчас никто не знает, какой окажется расстановка сил, но для нас главный результат – строительство команды.

Маттиа и Джонатан отлично справляются с привлечением талантливых специалистов, но мы по-прежнему уступаем топ-командам по численности. У нас сейчас работает около 700 человек, у сильнейших команд – примерно 1100. Но мы делаем всё возможное, чтобы этот коллектив работал эффективно.

Мы рассматриваем Формулу 1 как инвестицию в будущее. Автоспорт и Audi – идеальное сочетание, это вдохновляет всех нас. Нам предстоит многому научиться, и не только в плане технологий. Но мы уже поняли, что и в Формуле 1, и в серийных машинах главное – эффективность. И мы считаем этот вопрос приоритетным».

Источник