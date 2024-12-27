Лоусон: Другович заслуживает места в Формуле 1

В 2025 году в Формуле 1 появится немало новых и относительно новых лиц: в составе Mercedes дебютирует Кими Антонелли, в Sauber – Габриэль Бортолето; свой первый сезон в основном составе Alpine начнёт Джек Дуэн, Оливер Берман продолжит сотрудничество с Haas, за которую пока провёл лишь пару гонок, а место Лиама Лоусона в RB займёт Айзек Хаджар.

Пять новичков сразу – действительно много по меркам Формулы 1, хотя это вовсе не значит, что список гонщиков, достойных мест в командах чемпионата мира, исчерпывается этими именами.

Например, если Лиаму Лоусону задать вопрос, кого в этом списке не хватает, он без малейших колебаний скажет: Фелипе Друговича. Кстати, новозеландский гонщик тоже пока ещё сохраняет статус «молодого бойца», хотя в 2025-м он станет новым напарником Макса Ферстаппена в Red Bull Racing, и всем очень любопытно, как он справится, но это уже другая история.

«Если кто-то прямо сейчас заслуживает места в Формуле 1 – так это Другович, – заявил Лиам, принимая участие в очередном выпуске The Pitstop Podcast. – В прошлом году на первой тренировке в Абу-Даби он сел за руль Aston Martin и был быстрее Лэнса Стролла, показав в той сессии 2-е время. А в этом году там же, в Абу-Даби, был быстрее, чем Алонсо.

Не знаю, какие задачи на тренировках в Aston Martin ставили перед своими гонщиками, но Фелипе в той сессии был быстрее Фернандо. Так что я уверен, что он заслуживает места в чемпионате».

Лоусон не случайно сделал оговорку, ведь задачи, которые тот или иной гонщик выполняют по ходу сессий свободных заездов, действительно могут быть разными, следовательно, сравнение результатов пятничных тренировок нельзя считать в полной мере корректным. Однако факт остаётся фактом: Фелипе Другович, два года назад завоевавший титул в Формуле 2, а сейчас выполняющий обязанности резервного пилота Aston Martin, действительно быстрый гонщик.

Лоусону в 2025 году многие могут позавидовать, поскольку он стал гонщиком Red Bull Racing, но, с другой стороны, сказать, что быть напарником Макса Ферстаппена непросто – значит, ничего не сказать. Пожалуй, только Даниэлю Риккардо в своё время, когда австралиец был на пике формы, удавалось выступать на равных с голландцем, который в те времена ещё только набирался опыта.

Но похоже, что Лиама это не пугает: «Честно говоря, прежде всего я в восторге от такой перспективы. В последние четыре сезона Макс четыре раза подряд выиграл титул, и сейчас он лучший гонщик чемпионата мира. В каждом из этих сезонов у меня была возможность внимательно следить за всем, что он делает, анализировать его телеметрию, и, конечно, выступать на его уровне будет очень трудно. При этом я считаю, что в плане моего профессионального роста лучше всего учиться именно у него. Но за пределами кокпита он отличный парень, абсолютно нормальный и реалистично мыслящий».

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