«Король супертяжелого веса». Эксперты – о карьере Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли раскритиковал карьеру украинского чемпиона Александра Усика после победы над британским претендентом Тайсоном Фьюри. Эксперты не согласились с точкой зрения американца и оценили карьеру украинца:

«Это действительно кажется странным взглядом Брэдли – его слова, обычно, имеют смысл. Аргументы о том, что Усик не заслуживает статуса лучшего боксера всех времен, поскольку провел только семь поединков в супертяжелом весе, кажутся странными.

Тот факт, что Александр добился выдающегося результата после семи боев, действительно впечатляет. Усик – король супертяжелого веса.

Мы не можем забыть удивительные достижения украинца на любительском уровне. Усика называют талантом поколения, он победил двух гораздо более крупных, более тяжелых оппонентов – Джошуа и Фьюри. Александр продемонстрировал действительно удивительные вещи на ринге.

Что еще должен сделать Усик, чтобы заставить таких критиков, как Брэдли, согласиться, что украинец действительно величайший?», – подытожили журналисты.

sport.ua