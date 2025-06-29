УАЙЛДЕР: «Я вернулся, бейби. Я боец и воин. А следующим будет Джошуа»

BoxingScene

Американский боксер Деонтей Уайлдер одержал досрочную победу техническим нокаутом в седьмом раунде над Тайреллом Херндоном – это стало его возвращением на ринг после нескольких поражений и очередным разогревом перед большими целями.

Эта победа стала для Уайлдера (44–4–1, 43 КО) всего лишь второй в шести боях с 2020 года. После поединка бывший чемпион в супертяжелом весе подчеркнул, что не собирается отклоняться от своего плана: еще два разогревочных боя в 2025 году и большой бой в 2026-м.

Уайлдер сумел оправиться после двух поражений подряд – от Джозефа Паркера в 2023 году и Чжан Чжилея в июне 2024-го. В бою с Херндоном он дважды отправлял соперника в нокдаун – во втором и шестом раундах, а в седьмом рефери остановил поединок.

Деонтей Уайлдер после боя на арене Charles Koch Arena в Уичито (штат Канзас) рассказал:

«Ощущения отличные, это было настоящее благословение – вернуться и сбросить ржавчину. Я доволен выступлением, но одновременно – и нет. Потому что впереди еще больше. Я хотел, чтобы он работал активнее, но благодарен Херндону за самоотдачу. Хотел поработать над контратаками правой через верх. Думаю, он не ожидал тех хуков, которые я выбрасывал. Я хотел показать больше, чем просто свою знаменитую правую. Многие не понимают, насколько серьезной была моя травма плеча и через что я прошел. И никогда не поймут. Люди не хотят слышать оправданий от боксеров. Я сделал все возможное, чтобы это скрыть в предыдущих боях. Мое плечо было примерно на 20% готово. Но я боец и воин. Должен был делать свое дело. Теперь, когда все зажило, я могу нормально поднимать руку. Хотел набрать раунды и не быть слишком предсказуемым с правой. Мы следуем нашему плану. Мне точно нужно еще два разогревочных боя. Впереди еще много работы, чтобы я мог по-настоящему сказать, что вернулся. Следующий бой? Это может быть Джошуа. Если бой будет организован – мы будем готовы. Там много денег, но дело не только в деньгах – все должно быть правильно. Мы ведь в болевом бизнесе. Когда мы будем готовы – все узнают. Мы двигаемся шаг за шагом. Но я вернулся. Прошу лишь немного терпения. Я вернулся, бейби. И сразу после возвращения домой – обратно в зал».

В сентябре Уайлдеру исполнится 40 лет, но он не отказывается от амбиций снова стать чемпионом – особенно теперь, когда справился еще и с проблемами психического здоровья. По его словам, следующий бой может состояться в сентябре – рассматривается Южная Корея.

Еще один поединок планируется на декабрь. В 2026 году он хочет выйти на большой бой – идеальным вариантом он называет противостояние с Энтони Джошуа (28–4, 25 КО), которого фанаты ждут уже более семи лет.

Бронзовый бомбардировщик вернулся. Уайлдер досрочно победил Херндона

sport.ua