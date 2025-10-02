Хуже Мухаммеда Али? Кроуфорд назвал место Усика в истории бокса

Instagram. Теренс Кроуфорд

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,6 кг), американец Теренс Кроуфорд (42–0, 31 КО) принял участие в викторине, в ходе которой боксеру предложили разместить известных боксеров по категориям.

В итоге представитель США признался, что считает своего соотечественника Мухаммеда Али величайшим спортсменом в мире бокса. Облададатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF Александр Усик попал в категорию «Легенды» вместе с Джорджем Форманом, Майком Тайсоном и Ленноксом Льюисом.

Места боксеров в истории по мнению Теренса Кроуфорда:

GOAT: Мухаммед Али

Легенда: Джордж Форман, Майк Тайсон, Александр Усик, Леннокс Льюис

Великий боксер: Тайсон Фьюри

Хороший боксер: Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер

Кроуфорд последний раз выходил на ринг в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе – американец одолел мексиканца Сауля Альвареса единогласнмы решением судей и отобрал у соперника звание абсолютного чемпиона мира.

