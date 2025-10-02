Connect with us
Бокс

Хуже Мухаммеда Али? Кроуфорд назвал место Усика в истории бокса

Хуже Мухаммеда Али? Кроуфорд назвал место Усика в истории бокса

Instagram. Теренс Кроуфорд

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,6 кг), американец Теренс Кроуфорд (42–0, 31 КО) принял участие в викторине, в ходе которой боксеру предложили разместить известных боксеров по категориям.

В итоге представитель США признался, что считает своего соотечественника Мухаммеда Али величайшим спортсменом в мире бокса. Облададатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF Александр Усик попал в категорию «Легенды» вместе с Джорджем Форманом, Майком Тайсоном и Ленноксом Льюисом.

Места боксеров в истории по мнению Теренса Кроуфорда:

  • GOAT: Мухаммед Али
  • Легенда: Джордж Форман, Майк Тайсон, Александр Усик, Леннокс Льюис
  • Великий боксер: Тайсон Фьюри
  • Хороший боксер: Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер

    • Кроуфорд последний раз выходил на ринг в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе – американец одолел мексиканца Сауля Альвареса единогласнмы решением судей и отобрал у соперника звание абсолютного чемпиона мира.

    Временный чемпион мира в супертяжах готов выйти на ринг против Усика
    sport.ua

    Related Topics
    Comments
    More in Бокс
    aquapolis