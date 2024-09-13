«Благодаря этому...» Известный тренер назвал фаворита реванша Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный украинский тренер Юрий Нужненко поделился ожиданиями от боя-реванша между украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО):

«Большое значение имеет как физическая, так и психологическая подготовка. В первом бою преимущество было на стороне Фьюри. Сейчас, наоборот – на стороне Александра Усика. Он – фаворит, он победил британца, разобрал его. Как я раньше предсказывал, так и получилось.

У Александра физика на высоком уровне, он более маневренный, подвижный, хитрый, избирательный. У него отличная школа олимпийского бокса и все ранее полученные навыки очень помогают ему и на профи-ринге. Усик легко может уже по ходу поединка поменять стиль – работать вторым номером, или прессинговать, держать в напряжении. Благодаря этому в прошлом бою он довел все до логического завершения».

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua