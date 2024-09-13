Андроса Таунсенда официально зарегистрировали как игрока Антальяспора после снятия запрета на регистрацию трансферов

Футболист находился в ожидании месяц

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Бывший игрок "Тоттенхэма", "Эвертона" и "Лутона" Андрос Таунсенд месяц назад должен был присоединиться к "Антальяспору", однако клуб имел запрет от ФИФА на регистрацию новичков. Впрочем, через месяц этот барьер турецкому клубу удалось преодолеть и сумели зарегистрировать англичанина в составе своей команды. Контракт вингера со "скорпионами" рассчитан до конца июня 2026 года.

"Мы знали, что мой переход будет сложным процессом, но клуб устранил трансферный барьер за короткое время. Все приложили большие усилия. Во время моего пребывания здесь я хотел познакомиться с этим фантастическим городом, и я увидел много интересного. Я сделал наблюдения о культуре, погоде и изменениях в игровой системе. Я с нетерпением жду присоединения к команде, я уже являюсь частью команды, поэтому я счастлив. Здесь много игроков, которые играли в Англии. В Турции есть конкурентная и сложная лига. Основное отличие между двумя лигами – это разница в темпе. Здесь темп более медленный. Я хочу помочь команде, оставаясь в форме, насколько это возможно. Моя главная задача – отдавать голевые передачи, но я также хочу забивать как можно больше голов. Наша цель в этом году – быть в топ-6", – заявил англичанин после официального представления.

Добавим, что в прошлом сезоне Андрос Таунсенд провел 31 матч, где отметился голом и 3 ассистами.

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