Расселл: Судьба титула в большей степени зависит от Макса

За восемь этапов до конца сезона Ландо Норрис на 62 очка отстаёт от Макса Ферстаппена в личном зачёте. Гонщик Mercedes Джордж Расселл считает, что у Норриса есть шансы на титул, но многое будет зависеть от формы Red Bull Racing в оставшихся гонках.

Джордж Расселл: «Конечно, Ландо может выиграть титул. Нет никаких сомнений в том, что у McLaren сейчас самая быстрая машина. Если вспомнить последние шесть или семь гонок, то они, вероятно, могли выиграть каждую из них.

Ландо отлично пилотирует и с поддержкой напарника… Посмотрим, но я думаю, что судьба титула в большей степени зависит от результатов Макса. Если он сможет финишировать вторым или третьим, то Ландо будет очень сложно.

Однако если Макс продолжит финишировать пятым, шестым и седьмым, то Норрис очень быстро сократит отставание. Но я уверен, что Ландо и McLaren выиграют ещё не одну гонку до конца сезона».

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